古美術品の著名な収集家だった単賓氏の息子の単一心氏は、文化大革命時に没収された文化財の返還を巡り、上海博物館の重大な手落ちを指摘して同館を提訴した。単一心氏は、1000点に上る未返還品のリストや返還証明書の改ざんの痕跡を発見した。さらに、返還された絵には、掛け軸の布の部分だけが残されていて、中心部分の絵は切り取られていたものもあったという。香港誌の亜洲週刊が伝えた。単賓氏は1909年生まれで1993年に死去し