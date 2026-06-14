◇卓球 WTTコンテンダー ザグレブ（6月9日〜14日クロアチア）卓球の「WTTコンテンダー ザグレブ」は13日、各種目が行われました。混合ダブルスは決勝が行われ、戸上隼輔選手/大藤沙月選手のペアが黄鎮廷選手/杜凱琹選手の香港ペアに2−3(12−10、11−7、6−11、4−11、9−11)で敗戦。2ゲームをとってからの逆転負けで惜しくも頂点に届かず、準優勝でした。女子シングルスは13日に準々決勝と準決勝が開催。張本美和選手が準々