女子ゴルフの宮里藍サントリーレディースオープンは１４日、兵庫・六甲国際ＧＣ（６６１９ヤード、パー７２）で最終日が行われ、首位スタートの桑木志帆（２３）が通算１９アンダーにスコアを伸ばし、今季２勝目、通算５勝目を挙げた。１打差の２位は永井花奈。１４歳のアマチュア、キム・ソア（韓国）が１６アンダーの３位だった。