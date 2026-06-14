◇W杯北中米大会1次リーグD組トルコ0ー2オーストラリア（2026年6月13日バンクーバー）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグD組でトルコ（FIFAランク22位）がBCプレース・バンクーバーでオーストラリア（同27位）と対戦。前半に先制を許すと、後半にも2点目を失って24年ぶりW杯は黒星発進となった。欧州プレーオフを勝ち抜いて02年日韓大会以来、24年ぶりの本大会出場となったトルコ。レアル・マドリードの主軸に成長し