１４日の函館８Ｒで、小林美駒騎手（２１）＝美浦・鈴木伸＝が３番人気のシーグルロスを勝利に導き、今年のＪＲＡ１９勝目、通算８５勝目を挙げた。好スタートから内の馬を制してハナ。後ろを離しながら前半３Ｆ３３秒５のペースで逃げて、最後まで先頭を譲らなかった。今年の北海道シリーズで初勝利となった小林美駒は「去年もこの馬に勝たせてもらいました。癖は分かっていましたし、１年経って成長もしてくれていましたね。