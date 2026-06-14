快挙逃すも…人間性に感服の声米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で先発登板。8回2死まで走者を一人も許さないという快投を披露した。9回の先頭打者に本塁打を浴びて降板し、大記録達成はならなかったものの、そのわずか30分後の姿にファンからコメントが殺到した。山本は8回1/3を投げ、被安打1、1失点。8回2死からベッツの失策で初の走者を許し、9回には先頭のピーターズに