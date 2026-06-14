伝説の刑事に倣って突破口取材中、小比類巻氏がふとインタビュー場所に飾ってある絵画を指差した。「額縁の裏に薄く伸ばした覚醒剤を貼り付けて密輸する、という手口もありました」。この事件もいわゆる「首なし」状態でした。中国から送られてきた絵画に覚醒剤が仕込まれていたのを税関が発見したのですが、受取人も届け先も不明。迷宮入り必至の難事件に助っ人として駆り出された私が何をしたかと言えば、捜査資料と証拠品の洗い