AI関連の投資を続けるMetaは、2025年12月末に中国と関連するAIスタートアップ・Manusの買収を発表しました。しかし、中国政府からの要求を受け、MetaはManus買収を解消する動きを見せていると、Bloombergが報じています。Meta Starts Unwinding Manus Deal by Splitting Operations, Data - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-11/meta-severs-manus-data-access-after-china-orders-buyout-unwoundMeta re