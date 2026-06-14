◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本―オランダ（１４日・ダラス競技場）８大会連続８度目のＷ杯に臨む日本代表は、第１戦で強国オランダと激突する。オランダ代表を“密着取材”していたスポーツ報知のカンザスシティー取材班は、オランダの公開練習に訪れた現地在住の３０人に「オランダ×日本スコア予想」を実施した。キャンプ地選出の縁もあり、駆けつけたカンザスシティーの住人はオレンジ一色。“オランダ通”