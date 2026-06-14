◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―ＤｅＮＡ（１４日・ＺＯＺＯマリン）ロッテのネフタリ・ソト内野手（３７）が「４番・一塁」でスタメン出場。２回先頭で迎えた第１打席、ＤｅＮＡ先発右腕の尾形から左翼のホームランラグーンに先制の７号ソロを放った。１３日のＤｅＮＡ戦でＮＰＢ通算１０００試合出場を達成したばかり。「いい投手（尾形）なので、甘い球がきたらアグレッシブにいこうと決めていました。しっかり