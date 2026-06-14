◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１３日・ベルーナドーム）西武が石井一成内野手の今季３号ソロで先制した。「９番・二塁」で先発出場。両軍無得点のまま迎えた５回、先頭でフルカウントから相手先発・井上の１４８キロ高めツーシームを振り抜いた打球は、右翼スタンドに消えた。石井は軽やかな足取りでダイヤモンドを一周。ベンチに戻ると、チームメートから手洗い祝福を受けた。チームは１３日の同戦に敗れ