６月１４日の函館５Ｒ・２歳新馬（芝１０００メートル＝８頭立て）で、１番人気に支持されたシークレットタワー（牡、美浦・金成貴史厩舎、父タワーオブロンドン）は、勝ち馬のセタキトから０秒７差の３着に敗れた。やや遅れ気味のスタートから行き脚がつかず、後方からの追走。前の２頭が残る展開のなか、懸命に追い上げるも３着までが精いっぱいだった。鞍上の古川奈穂騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝は「１０００メートルなの