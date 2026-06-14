ハンドボール・リーグＨのプレーオフは最終日の１４日、東京・代々木第１体育館で決勝が行われ、女子は香川銀行（レギュラーシーズン１位）が２６―２３でソニー鹿児島（同２位）を破り、初優勝を飾った。ソニー鹿児島の連覇はならなかった。香川銀行は持ち前の速攻を武器に前半で１５―１１とリード。終盤追い上げられたが、ＧＫの好セーブもあり、振り切った。両チーム最多の８得点の活躍を見せた日本代表の松浦未南（２４