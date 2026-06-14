14日朝、下関市の国道で軽トラックと乗用車が衝突し、軽トラックを運転していた高齢男性が意識不明の重体となっています。14日午前7時50分ごろ、下関市菊川町吉賀の国道491号の交差点で、軽トラックと乗用車が衝突しました。この事故で軽トラックを運転していた市内菊川町の83歳の男性が頭などを強く打ち意識不明の重体となっています。乗用車を運転していた25歳の男性にけがはありませんでした。現場は信号機のない交差点で警察に