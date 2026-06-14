町野はラッキーボーイになれるか(C)Etsuko MOTOKAWA北中米ワールドカップ（W杯）で新たな歴史を作ろうとしている日本代表。彼らの命運を大きく左右するのが、現地時間6月14日の初戦・オランダ戦（ダラス）だ。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタックを見る12日夜にベースキャンプ地・ナッシュビルから決戦の地・ダラス入りしたチームに力強い戦力が加わった。前キャプテン・遠藤航（リバ