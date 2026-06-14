◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人の岸田行倫捕手が死球を受け、ベルーナドームが騒然とするシーンがあった。「６番・捕手」で出場し、０ー０で迎えた５回先頭だった。西武先発・ワイナンス投手が２球目に投じた１２５キロのスライダーがすっぽ抜け、背を向けてよけようとした岸田の腰のベルト付近に直撃した。岸田はもん絶の表情を浮かべてしゃがみ込んだが、しばらくして一塁へ歩