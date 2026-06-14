元ＮＨＫでフリーの有働由美子アナウンサーが、夫婦役共演ショットを公開した。１４日までにインスタグラムで「舘ひろし様の妻役！？をやらせていただくことに１０代から憧れてた舘ひろし様変わらぬ色気と品格きゃーーー！！」とつづり、俳優の舘ひろしと肩を寄せ合って手を取り合う仲睦まじい２ショットをアップした。最後に「ＭＢＳ『おしゃべり小料理ゆみこ』今日午後４時からです！」と告知して締めた。この投稿には「