◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―ヤクルト（１４日・みずほペイペイ）ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手が、６回に追加点となる左前適時打を放った。３点リードの６回、２死二塁で打席に入ると、１ボールからの２球目を左前に運んだ。左翼・近藤は前進守備を敷いていたが、二塁走者・岩田が快足を飛ばして本塁へ突入。送球が少しそれ、悠々と生還した。９番打者の松下は０―０の２回２死満塁でも中前