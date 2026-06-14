１４日のＴＢＳ「サンデー・ジャポン」に雰囲気がガラリと変わったタレントが出演して話題になっている。ふんわり茶髪に落ち着いたベージュのコーデ、眼鏡をかけて文化人のような雰囲気でゲスト席に座っていたのは王林（２８）だった。一見、専門家のような知的な雰囲気を漂わせ、ネットでも話題に。「え？王林ちゃんなの？」「すっかり綺麗なレディに」「王林ちゃん、短期間で変貌し過ぎとちゃうか（驚）」「メガネをかける