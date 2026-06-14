◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス最終日（１４日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）単独首位から出た桑木志帆（大和ハウス工業）が３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算１９アンダーで逃げ切り、５月のＳｋｙＲＫＢレディースに続く今季２勝目、ツアー通算５勝目を挙げた。海外メジャー、ＡＩＧ全英女子オープン（７月３０日開幕）の出場資格を得た。永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）