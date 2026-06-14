「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ２０」（１４日、マリンメッセ福岡）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第２０回大会が開催された。１万人規模収容の会場でチケットが完売となった中、注目された“本物の不良”誠と、最弱からの成り上がりをみせてきた１０人ニキの対戦がまさかの中止となった。格闘家のエンセン井上が「本物の不良」と称する誠と１０人ニキはオーディションで大乱闘を繰り広げ、前日計量