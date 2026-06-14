カーリングの日本選手権最終日（１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）で準優勝だったロコ・ソラーレにとっては、収穫と課題が垣間見えた大会となった。昨年６月に中原亜星（現コンサドーレ）が退団し、新たな体制となった。新加入のリード・所岳澄は、高校と大学でスピードスケートに取り組んだ異色の存在。小中学生の頃はカーリングに取り組むも、あくまで遊び感覚だった。本格的なカーリング歴は約１０か月だが、スキップ・前