新幹線を安く利用する方法の1つが、各駅停車のこだま号を使う「ぷらっとこだま」です。こだま号限定の割引商品として知られるぷらっとこだまは「グリーン車」も選べるため、移動時間を快適に過ごせます。 一方で「新幹線代を安くしているのに、グリーン車を選んだら結局は高くなってしまうのでは？」と思う人も多いかもしれません。本記事では、ぷらっとこだまのグリーン車料金を、通常料金と比較しまし