東京・立川市議選（２１日投開票）が１４日告示され、立候補した政治団体「立川つながりの党」代表の内野愛里氏（３３）がＪＲ立川駅前で街頭演説を行った。内野氏は２０２４年の東京都知事選に政治団体「カワイイ私の政見放送を見てね」代表として出馬し、話題を集めた。「都知事選に出て、いろんなことがあって、思うことがあって、子どもたちと接する仕事をしてきた。ネグレクトっぽい子どもを何人か見て、自分で何ができる