東京・立川市議選（２１日投開票）が１４日告示され、政治団体「創生党」代表の宮沢博行元衆院議員が同党公認第１号の乙幡（おっぱた）直樹氏に応援に駆けつけた。立川市内の出陣式で宮沢氏は「私は２年前にだいぶ世の中をお騒がせしまして、?記憶にある?方もいらっしゃるかもしれないが、この６月１日に創生党を設立した。乙幡さんはこの党に所属しての戦いで、われわれの党の初陣になる」と挨拶した。乙幡氏は不動産会社社