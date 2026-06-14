アメリカの弁護士でタレントとしても活動するソ・ドンジュが、過去に職場でいじめを受けた経験を明かした。6月11日、ソ・ドンジュのYouTubeチャンネルには、「無礼な人を気にして無駄にしたあなたの時間を取り戻します」というタイトルの動画が公開された。【写真】ソ・ドンジュの“役満ボディ”この日、ソ・ドンジュは視聴者から寄せられた悩みにアドバイスを送る時間を設けた。職場の人間関係に悩む視聴者に対し、「結論から言う