玉野警察署 岡山県警によりますと、6月14日午前11時ごろ、玉野市東野崎の県道で、軽自動車とロードバイクが衝突する事故があったと、通行人から110番通報がありました。 この事故で、ロードバイクに乗っていた男性が死亡しました。警察は、前をよく見ていなかったとして、軽自動車を運転していた20代の男を、過失運転致傷の疑いで、現行犯逮捕しました。警察によりますと、軽自動車が対向車線にはみ出して、ロ&