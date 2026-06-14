香川県立高等技術学校 高松校高松市郷東町 高松市郷東町にある香川県立高等技術学校 高松校のオープンキャンパスが7月から2027年3月まで全5回開かれます。 技術専門コースはすべての科でオープンキャンパスを、求職者向けコースでは塗装技術科のみ見学会を開催します。 電気システム科では電子工作体験を、機械システム科では3DCAD・3Dプリンタ体験ができます。そのほかの科でも体験授業が用