女優の山口智子（61）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。夫で俳優の唐沢寿明（63）との出会いや交際開始時期について語った。山口は東京の短大在学時代にモデル事務所にスカウトされ、芸能界入りしたと回顧。その際「オーディション（の話）をいただいて」と1988年のNHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」ヒロイン役での女優デビューが決まったと語った。また「最初の朝ドラの時に夫とも