女優の櫻井淳子（53）が、13日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、夫との出会いについて語った。故・渡瀬恒彦さんとともに、刑事役を演じた人気ドラマシリーズ「おみやさん」に、02年から出演。03年に結婚した。職場婚だった。「旦那さんとこのドラマで出会われたと聞きました」と振られた櫻井は、「そうなんです。『おみやさん』のアシスタントプロデューサー（AP）をしていたので、現場に常