◇交流戦オリックス―阪神（2026年6月14日京セラD大阪）交流戦で負け越しが決まった阪神で、交流戦打率3割を越えている中野拓夢、森下翔太の連打が5回に飛び出した。2死無走者から中野が九里の内角スライダーを右翼線に二塁打すると、森下がカウント1―1からの内角球を左二塁打で勝ち越しに成功した。中野は試合前時点で交流戦打率・293で、5回までに3打数2安打で3割突破。交流戦打率・302の森下も5回までに2打数2安打