◇交流戦ヤクルト―ソフトバンク（2026年6月14日みずほペイペイD）ヤクルトが犠打から追加点を挙げた。3―0の6回無死一塁で、7番・中村悠平が犠打を決めた。これがチーム12個目の犠打で12球団最少。この犠打が生きた。続くオスナは空振り三振に倒れたが、2死二塁で松下の左前打で、二塁走者の俊足・岩田は生還。中盤で貴重な4点目を挙げた。松下はこの日3打点目。