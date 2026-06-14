俳優・川口春奈のスタッフ公式Xが14日までに更新され、縄跳び動画が披露された。【動画】「普通にスゴい！」 川口春奈、本気で二重跳び過去の秘蔵ムービーを公開する流れで「正真正銘、眠っていた動画かと思います！」と公開されたのは、川口が二重跳びに挑戦する姿。10回以上連続で跳び「すごい！」と声がかかっている。「何がどうなって縄跳びを跳ぶことになったのでしょうか顔が真剣ですねそれにしても、ズボンの紐が