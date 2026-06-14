◇プロ野球セ・パ交流戦 西武-巨人（14日、ベルーナドーム）西武が石井一成選手のホームランで1点を先制しました。両チーム無得点で迎えた5回、この日9番・セカンドでスタメン出場の石井選手が打席を迎えると、フルカウントからの7球目、インコースのツーシームをとらえライトスタンドへ今季3号のソロホームランを放ちました。西武は初回、2回、4回と得点圏にランナーを進めチャンスを作りましたが、あと１本が出ず巨人先発の井上