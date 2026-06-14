桶谷大氏バスケットボールBリーグ1部（B1）の川崎は14日、2026〜27年シーズンの新監督として男子日本代表監督を務める桶谷大氏（48）が就任すると発表した。桶谷氏はクラブを通じ「伝統ある川崎の良きカルチャーを継承しつつ、次世代につながるチームをつくっていきたい」とコメントした。前任の琉球時代に続き、川崎でも代表監督を兼務する。京都府出身の桶谷氏は、大阪や仙台の監督を歴任。bjリーグ時代にも率いた琉球を21年