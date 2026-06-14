元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。ここ2、3年で生活スタイル急激に変わったことを明かす場面があった。リスナーから「朝と夜、どちらが好きですか？」という質問に、「僕は遮光カーテンじゃなきゃダメな人間ですから、本当に夜派だと思っていたんです」と松岡。「人間、年を取れば変わるもんですね。ここ2、3年は正直俺、朝派ですね」と生活スタイルが一変したことを