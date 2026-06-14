◇プロ野球 セ･パ交流戦 ソフトバンク-ヤクルト(14日、みずほPayPayドーム)ヤクルトのドラフト1位ルーキー・松下歩叶選手がプロ初打点&2本のタイムリーを記録しています。「9番・サード」でスタメン出場したこの日、2回表2アウト満塁で打席に立つと、ソフトバンク先発・アルメンタ投手からセンターへ先制の2点適時打。プロ初タイムリーをマークしました。さらに6回、2アウト2塁で上茶谷大河投手からレフトへこの試合2本目のタ