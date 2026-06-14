2024年1月に始まった新NISAは順調に利用者を増やし、日本証券業協会によると2025年12月末時点で約2826万口座、18歳以上の国民の約4人に1人が利用する規模にまで拡大しています。制度の拡充により従来の非課税期間は見直され、成長投資枠・つみたて投資枠ともに非課税期間が無期限となりましたが、この無期限化のメリットについて意外と十分に理解できていない人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、酒井富士子氏の著書『60