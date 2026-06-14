6月13日、TOYOTA ARENA TOKYO他にて国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催された。『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。 （関連：【写真多数】ミセス、サカナクション、藤井 風、M!LK、HANAら『MAJ2026』スペシャルなステージ模様） 『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand Ceremonyでは、多くのア