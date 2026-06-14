現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦で強豪オランダ代表が森保一監督が率いる日本代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦する。この大一番を前に、オランダメディア『VP』は同国の代表チームについて、「ワールドカップに向けて決して完璧な準備を整えてきたとは言えない」と不安を伝える。「例えば、直近ではアルジェリアに０―１で敗れた。ウズベキスタンにはコディ・ガクポがアディショナルタイム