無数のオレンジの旗が揺れる。大勢で肩を組んで、右に左にステップ。マイクを持って何かを叫ぶ人もいる。北中米Ｗ杯の初戦で、日本と対戦するオランダのファン・サポーターが、会場のダラスに集結し、大いに盛り上がる。その様子を『Dallas Texas TV』の公式アカウントが伝える。「オランダのファンがダラスを占拠した」と。この投稿には以下のような声があがった。「すごいな」「楽しいね。オレンジ色の竜巻」「みんなにと