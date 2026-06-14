女性に性的暴行を加えたとしてタレントのボビー・オロゴン容疑者が逮捕されました。「事実は全く違います」と容疑を否認しているということです。【映像】性的暴行の容疑で逮捕されたボビー・オロゴン氏ボビー・オロゴンこと近田ボビー容疑者（60）は、4月21日の午後4時ごろから午後6時ごろまでの間、千葉県内の住宅で知人の成人女性に性的暴行を加えた疑いがもたれています。警察によりますと、女性はボビー容疑者に呼び出