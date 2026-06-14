演歌歌手の藤あや子が13日に自身のアメブロを更新。歌手の美川憲一から贈られたバッグを公開した。【映像】パーキンソン病を公表・美川憲一、最新ショットに心配の声この日、藤は「今年も田原さんが誕生日のお祝いをしてくださいました」と報告し、美川らと撮影した集合写真を公開。「同じ5月生まれ 私が10日で美川さんは15日」と明かし「さそり座じゃないのよ〜」とお茶目にコメントした。続けて、事前に「悠里さんと冬美さ