13日から14日にかけて開催されている世界三大レースの一つ「ル・マン24時間レース」の生中継に現役レースクイーンの貝賀琴莉がゲスト出演。番組内で貝賀がレースの安全を担う最新のレーシングスーツを着用して登場し、普段レーシングアンバサダーとして見せるコスチューム姿から激変したその姿に、視聴者から反響が寄せられた。【映像】映える最新スーツ着用で激変した姿（全身あり）昨年アイドルグループ「#よーよーよー」を