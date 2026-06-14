「『なるほど』と分かった人もいれば、『全然分かんねえ!』という人もいて」――。ピエール瀧が、出演映画『NEW GROUP』の公開後の反響を振り返った。さまざまな受け止め方があることを歓迎し、「そうやって二分するのは、この映画の良さなんだなと思いました」と作品の魅力を語っている。 ピエール瀧 =オフィシャル提供○ピエール瀧は不敵な笑みを浮かべ集団を導く校長役映画『NEW GROUP』公開記念舞台挨拶が13日に都内で行われ、