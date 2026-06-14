【モデルプレス＝2026/06/14】タレントのボビー・オロゴン（本名：近田ボビー／60）容疑者が6月14日、不同意性交の疑いで千葉県警に逮捕された。TBSなどが報じた。【写真】逮捕報道のアーティスト、5日後に武道館公演予定だった◆ボビー・オロゴン容疑者、不同意性交の疑いで逮捕ボビー容疑者は4月21日、千葉県内の自宅で知人女性に性的暴行を加えた疑いが持たれている。千葉県警は6月14日、羽田空港第3ターミナルで容疑者を逮捕し