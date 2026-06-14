きゅうりを炒めると、こんなにおいしい！大きめに切ったきゅうりのポリポリ食感と、しっとり柔らかな鶏むね肉が好相性。にんにくの風味でこくが増し、わかめのうまみで箸がすすむ。低カロリーとは思えない満足感です。『鶏胸肉ときゅうりの塩わかめ炒め』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉（大）……1枚（約250g） きゅうり……2本（約200g） カットわかめ（乾燥）……3g にんにく……1かけ 〈A〉 塩……小さじ1/4 片栗粉……大さじ