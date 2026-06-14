タレントの矢口真里さん（43）が2026年6月9日、自身のインスタグラムを更新。ロングからボブカットにした姿を披露した。「梅雨なので、切りました」矢口さんは、「梅雨なので、切りました」といい、髪を切る前と、ボブカットになる様子を紹介する動画を投稿した。「ロング派の皆様ごめん」「めちゃんこ気に入ってます」とつづり、「毛先パッツン初めてなので、今度ストレートの時載せますね！！」と締めくくった。インスタグラム