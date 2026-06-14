◇カーリング日本選手権最終日（2026年6月14日横浜BUNTAI）男子決勝が行われ、SC軽井沢クがロコ・ソラーレを6―5で破り、2年連続12回目の優勝を果たした。3―3で迎えた先攻の第6エンド（E）に1点をスチールして主導権を握ると、第8Eにも2点を加え、2年連続同じ顔合わせとなった決勝でロコ・ソラーレを返り討ちにした。サードを務めるスキップの山口剛史は「勝った瞬間は、去年とは違う、このチームで4度目の優勝だが、苦し