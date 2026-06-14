◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテーDeNA(14日、ZOZOマリン)ロッテのソト選手が2回、先制ソロホームランを放ちました。対したDeNAの先発は、山本祐大選手とのトレードでシーズン途中にDeNA入りとなった尾形崇斗投手。この回の先頭で打席に向かったソト選手は、フルカウントからの6球目のストレートをとらえました。打球は高く舞い上がり、最高到達点は40ｍ。大きく弧を描いてレフトのラグーンに飛び込みました。滞空時間の長さに、レ